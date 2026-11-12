München: Polizei stellt mehr als 850 Gramm Heroin sicher

Nach Ermittlungen wegen des Verdachts auf Drogenhandel sitzt ein 20-Jähriger in Untersuchungshaft. Bei der Durchsuchung eines von ihm angemieteten Zimmers stellten Einsatzkräfte mehr als 850 Gramm Heroin und Bargeld sicher.

Die Münchner Kriminalpolizei hatte gegen den Mann albanischer Staatsangehörigkeit ermittelt, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Am Donnerstag, 5. November 2026, erhärtete sich der Tatverdacht so weit, dass über die Staatsanwaltschaft München I ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erwirkt wurde. Die Durchsuchung fand im Zusammenhang mit möglichen Drogengeschäften im Bereich der Landwehrstraße statt.

Neben dem Heroin und einem mittleren vierstelligen Bargeldbetrag fanden die Beamten Verpackungsmaterial und weitere Utensilien, die typischerweise mit Betäubungsmittelhandel in Zusammenhang stehen. Der 20-Jährige wurde festgenommen und wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge angezeigt. Noch am selben Tag erließ ein Ermittlungsrichter einen Untersuchungshaftbefehl. Das Kommissariat 83 führt die weiteren Ermittlungen.

Einbruch in Lagerhalle in Berg am Laim

In der Nacht auf Mittwoch, 11. November 2026, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gegen 23.30 Uhr gewaltsam über ein Fenster in eine von zwei Firmen genutzte Lagerhalle in Berg am Laim ein. Aus dem Bereich der ersten Firma wurde Werkzeug im niedrigen vierstelligen Gesamtwert gestohlen. Anschließend öffneten die Täter ein weiteres Fenster zum Lagerbereich der zweiten Firma, entwendeten dort Werkzeug im hohen vierstelligen Gesamtwert und brachen einen unbefestigten Würfeltresor auf.

Die Täter entfernten sich anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei sicherte umfangreiche Spuren. Hinweise nimmt das Kommissariat 52 unter der Telefonnummer 089 2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Gesucht werden insbesondere Wahrnehmungen im Bereich der Truderinger Straße und Thomas-Hauser-Straße.

Fahrschüler bei Kontrolle unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle in Unterhaching überprüfte die Münchner Verkehrspolizei am Mittwoch, 11. November 2026, gegen 13.40 Uhr ein Fahrschulfahrzeug. Am Steuer des VW saß ein 21-jähriger Deutscher aus dem Landkreis München, während sich der Fahrlehrer auf dem Beifahrersitz befand.

Die Beamten stellten bei dem Fahrschüler drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogenschnelltest fiel positiv aus. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Gegen den 21-Jährigen wurde wegen des Verdachts einer Ordnungswidrigkeit wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Anzeige erstattet.

Fußgänger bei Zusammenstoß in Am Hart verletzt

Ein 45-jähriger Fußgänger wurde am Mittwoch, 11. November 2026, gegen 18.45 Uhr in Am Hart bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Er überquerte die Ingolstädter Straße auf Höhe der Kreuzung Sudetendeutschenstraße über die Fußgängerfurt, während die Ampel für ihn grünes Licht zeigte.

Zur gleichen Zeit bog ein bislang unbekannter Fahrer mit einem unbekannten Pkw von der Sudetendeutschenstraße stadteinwärts in die Ingolstädter Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Rettungsdienst brachte den Fußgänger zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Hinweise zum Fahrzeug oder dessen Fahrer nimmt das Unfallkommando unter 089 6216-3322 entgegen.

Festnahme nach sexueller Belästigung im U-Bahnhof

Im Sperrengeschoss des U-Bahnhofs „Münchner Freiheit“ kam es am Mittwoch, 11. November 2026, gegen 18.30 Uhr zu einem Vorfall. Eine 25-Jährige betrat eine Toilettenanlage, als ein 34-Jähriger sie laut Polizei unvermittelt von hinten und oberhalb der Kleidung umarmte und anschließend auf den Kopf küsste.

Die Frau löste sich aus der Umarmung, entfernte sich und wählte den Polizeinotruf. Einsatzkräfte trafen den 34-Jährigen noch im Sperrengeschoss an und nahmen ihn fest. Er wurde wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung angezeigt und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Das Kommissariat 15 führt die weiteren Ermittlungen.

Polizei informiert über Online-Anlagebetrug

Zum Abschluss der Aktionstage gegen Online-Anlagebetrug informiert das Polizeipräsidium München am Freitag, 13. November, an mehreren Ständen über aktuelle Betrugsmaschen und Schutzmöglichkeiten. Die Informationsangebote finden von 8 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt am Fellererplatz in Solln, von 10 bis 12 Uhr an der Balanstraße 50 beim V-Markt sowie von 11 bis 15 Uhr am Schwabinger Tor statt.

Interessierte können sich an den Ständen informieren und Fragen zum Schutz vor Online-Anlagebetrug stellen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.