Wohnmobil brennt in Nürnberg-Gaulnhofen – drei Fahrzeuge beschädigt

In der Nacht zum Donnerstag (12. November 2026) stand ein Wohnmobil in Nürnberg-Gaulnhofen in Vollbrand. Drei weitere Fahrzeuge wurden durch die Hitze beschädigt.

Gegen 1.25 Uhr meldeten mehrere Personen ein brennendes Fahrzeug im Bereich der Rossinistraße. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand das Wohnmobil bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Nürnberg löschte die Flammen.

Bei den ersten Ermittlungen und der Spurensicherung stellte die Polizei fest, dass drei in unmittelbarer Nähe geparkte Fahrzeuge beschädigt worden waren. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere zehntausend Euro.

Polizei bittet um Hinweise

Die Brandermittler gehen dem Verdacht nach, dass bislang unbekannte Personen das Wohnmobil vorsätzlich in Brand gesetzt haben. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden. Die Polizei nimmt Hinweise rund um die Uhr entgegen.

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