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Kontrolle auf A3 bei Passau: Audi und Dokumente sichergestellt

Kontrolle auf A3 bei Passau: Audi und Dokumente sichergestellt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Bei einer Kontrolle auf der A3 bei Passau haben Schleierfahnder am Donnerstag, 12. November 2026, einen zur Fahndung ausgeschriebenen Audi, gestohlene Fahrzeugdokumente und Bargeld im hohen vierstelligen Eurobereich sichergestellt.

Gegen 1.25 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Grenzpolizeiinspektion Passau den 33-jährigen rumänischen Fahrer. Die von ihm ausgehändigten Fahrzeugdokumente stellten sich bei der Überprüfung als gestohlen heraus. Außerdem war der Audi zur Fahndung ausgeschrieben, weil er wenige Tage zuvor betrügerisch erlangt worden war.

Im Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte zudem Bargeld im hohen vierstelligen Eurobereich. Zur Herkunft konnte der Fahrer keine plausiblen Angaben machen. Der Audi, die gestohlenen Dokumente und das Bargeld wurden sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 33-Jährige entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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