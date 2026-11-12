Ergolding: 81-jähriger Radfahrer stirbt nach Abbiegeunfall

Ein 81-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagmittag in Ergolding bei einem Abbiegeunfall mit einem Sattelzug ums Leben gekommen.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.52 Uhr im Kreuzungsbereich von Industriestraße und Meisenstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 62-jähriger Sattelzugfahrer auf der Industriestraße unterwegs und wollte nach rechts in die Meisenstraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar den Radfahrer, der in gleicher Richtung auf dem Radweg fuhr. Der 81-Jährige wurde von der Zugmaschine erfasst und starb noch am Unfallort infolge seiner schweren Verletzungen.

Die Polizeiinspektion Landshut und die Verkehrspolizeiinspektion Landshut ermitteln zum genauen Unfallhergang. Die Staatsanwaltschaft Landshut ordnete ein Gutachten an, das die Ermittlungen zur Unfallursache unterstützen soll.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten sind die Industriestraße und die Meisenstraße zeitweise gesperrt. Die Feuerwehr übernimmt die erforderlichen Absperr- und Umleitungsmaßnahmen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0871/92520 bei der Polizeiinspektion Landshut zu melden.

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