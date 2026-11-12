Studie: Ausländische Namen bei Kitaplatzsuche benachteiligt

Ausländisch klingende Namen werden bei der Kitaplatzsuche häufiger abgelehnt als deutsche. Das ergab eine gemeinsame Studie des Ifo-Instituts, der TU München, des IWH und dem DZHW. Demnach wurden Anfragen von Eltern mit türkisch klingenden Namen im Untersuchungszeitraum zu 66 Prozent beantwortet, solche von Eltern mit deutschen Namen mit 71 Prozent. Insgesamt erhielten Kinder mit ausländischen Namen rund 20 Prozent seltener eine Zusage für einen Kitaplatz.

Laut Statistischem Bundesamt besuchten im Jahr 2023 nur 22 Prozent der Kinder mit Migrationshintergrund unter drei Jahren eine Kita, gegenüber 45 Prozent der Kinder ohne Migrationshintergrund. Der Rechtsanspruch allein garantiere laut Mitautor Simon Wiederhold vom IWH “noch keinen gleichen Zugang zur Kita”.

In einer begleitenden Befragung von Kitaleitungen gaben rund 85 Prozent an, selbst über die Aufnahme zu entscheiden. Feste Vorgaben von Träger oder Kommune gebe es selten. Fast vier von fünf Leitungen bearbeiten die Elternanfragen allein. Im Schnitt erreichen sie 14 solcher Anfragen pro Woche, zusätzlich zur pädagogischen Arbeit.

Der Bildungsgrad der Eltern spielt laut Studie keine Rolle bei den Entscheidungen der Kindergartenleitungen. Auch wenn Eltern in ihrer E-Mail-Signatur einen Hochschulbildungsgrad nannten, erhielten sie mit türkisch klingendem Namen seltener eine Antwort.

Für die Studie verschickten die Forscher im März 2021 E-Mails von fiktiven Eltern an über 22.000 Kitas mit Plätzen für Unter-Dreijährige. Geschulte Hilfskräfte bewerteten die über 12.000 Antworten, ohne den Namen der Eltern zu kennen.