MN 4 zwischen Dirlewang und Altensteig wieder frei

Auf der Kreisstraße MN 4 zwischen Dirlewang und Altensteig rollt der Verkehr wieder. Die Brücke über den Hungerbach wurde ersetzt, die Straße verbreitert und ausgebaut.

Die offizielle Verkehrsfreigabe erfolgte am 12. November. Die Gesamtkosten für das Projekt liegen bei 1,35 Millionen Euro. Der Freistaat Bayern fördert den Ausbau mit einem Fördersatz von 70 Prozent.

Ausbau der Kreisstraße MN 4 beschlossen

Kreis- und Bauausschuss hatten den Ausbau bereits im Oktober 2024 beschlossen. Die Umsetzung wurde anschließend um ein Jahr verschoben und begann schließlich im Juli 2026.

Landrat Alex Eder erklärte bei der Freigabe, die zu schmale und marode Brücke über den Hungerbach sei ersetzt worden. Er sei froh, dass der Landkreis seiner Aufgabe nachgekommen sei, das Kreisstraßennetz in Schuss zu halten. Einen Sanierungsstau gelte es unbedingt zu verhindern.

Eder dankte den Grundstückseigentümern, die Flächen für den Straßenbau abgetreten hatten, den Arbeitern und allen weiteren am Bau Beteiligten. Auch die Verkehrsteilnehmer hätten während der Arbeiten Einschränkungen hinnehmen müssen. Dirlewangs Bürgermeister Albert Bögle schloss sich dem Dank an.