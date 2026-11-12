Grüne Jugend warnt vor dem Aus des Modular-Festivals

Die Grüne Jugend Augsburg fordert eine verbindliche Finanzierungsperspektive für das Modular Festival nach der mit der Stadt abgestimmten Pause im Jahr 2027.

Die Stadtregierung äußere sich nicht dazu, wie es danach weitergehen solle, kritisiert die Jugendorganisation. Es gebe weder ein öffentliches Bekenntnis noch eine Finanzierungszusage oder eine konkrete Perspektive. Deshalb wirft die Grüne Jugend der SPD-geführten Stadtregierung vor, das Festival auslaufen zu lassen.

„Diese Stadtregierung ist zu feige, sich hinzustellen und zu sagen: Wir wollen das Modular nicht mehr. Also schweigt sie tot und hofft, dass keiner mehr fragt“, sagt Magnus Trinkwalder, Sprecher der Grünen Jugend Augsburg. Er fordert Oberbürgermeister Florian Freund auf, das Modular zu einem Prestigeprojekt zu machen.

Grüne Jugend verweist auf Bedeutung des Festivals

Das Modular wird nach Angaben der Grünen Jugend seit fast zwei Jahrzehnten von jungen Menschen getragen. Über 100 Ehrenamtliche arbeiteten das ganze Jahr daran, an den Festivaltagen seien es mehr als 500. Tausende Jugendliche aus Augsburg und der Region kämen jährlich auf das Gaswerkgelände.

Der Stadtjugendring wolle das Jahr 2027 nutzen, um das Modular angesichts steigender Kosten neu aufzustellen, heißt es weiter. Dafür brauche er die Sicherheit, dass das Festival anschließend fortgeführt werden könne. „Erst heißt es ‚Weiterentwicklung‘, dann hört man nichts mehr. So wird aus einer Pause ein Ende“, sagt Hannah Augustin, Sprecherin der Grünen Jugend Augsburg.

Forderung nach eigener Haushaltsstelle

In den anstehenden Haushaltsberatungen fordert die Grüne Jugend eine eigene Haushaltsstelle für das Modular – mindestens in bisheriger Höhe. Außerdem verlangt sie eine verbindliche Zusage für die weitere Förderung nach dem Entwicklungsjahr 2027 sowie ein öffentliches Bekenntnis von Oberbürgermeister Freund vor Beginn der Beratungen.

„Eine Entscheidung gegen die Finanzierung ist eine klare Entscheidung gegen junge Menschen in dieser Stadt“, so Augustin.

Diana Schuster, politische Geschäftsführerin der Grünen Jugend Augsburg, erklärt: „Augsburg schmückt sich gerne damit, eine junge Stadt zu sein. Mit seinem Handeln kann der Oberbürgermeister zeigen, wie viel ihm das wert ist.“