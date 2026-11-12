Rockfabrik Augsburg: Programm im Dezember 2026

Die Rockfabrik Augsburg hat ihr Programm für Dezember 2026 vorgestellt. Im Mittelpunkt steht am 1. Dezember das Konzert von SPK beziehungsweise SPKtR. Außerdem sind zahlreiche Clubnächte, Weihnachtsveranstaltungen und eine Silvesterparty geplant.

Den Auftakt bildet am Dienstag, 1. Dezember, das Konzert von SPK beziehungsweise SPKtR im Basement. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Die Industrial-Pioniere um Graeme Revell treten nach fast vier Jahrzehnten Bühnenpause wieder live auf. Robert Revell eröffnet den Abend mit seinem Soloprojekt.

SPK wurden 1978 von Graeme Revell und Neil Hill in Sydney gegründet und zählen zu den Wegbereitern der Industrial-Musik. Für den Auftritt in Augsburg kündigt die Rockfabrik eine aktuelle Livebesetzung mit Graeme und Robert Revell sowie eine neue Produktion mit digitalen Visuals an.

Clubnächte in der Rockfabrik Augsburg

Am Freitag, 4. Dezember, beginnt um 22 Uhr die ROFA-Weihnachtsfeier auf dem Mainfloor. Der Eintritt ist frei. Musikalisch steht ein Best-of-Programm des ROFA-DJ-Allstar-Teams auf dem Plan.

Am Samstag, 5. Dezember, folgen ab 22 Uhr die queere Clubnacht LOVEPOP mit Pop, Dance, Black, House und Queer Classics sowie ab 21 Uhr COSMIC CONNECTION im Basement mit Afro-Ragga-Funky-Space-Cosmic Music und sechs DJs.

Am Freitag, 11. Dezember, steigt ab 22 Uhr auf dem Mainfloor die Rock Out Festival Aftershow-Party mit Hard’n-Heavy-Klassikern. Zeitgleich findet im Basement bei freiem Eintritt DARKSIDE mit Gothic, Wave, Dark Electro und verwandten Stilrichtungen statt.

Für Samstag, 12. Dezember, sind die Techno- und Trance-Nacht OUTER SPACE ab 22 Uhr sowie ab 21 Uhr die THE CURE & CO Party mit Dark 80ies, New Wave, Goth Pop und Post-Punk angekündigt. Bei OUTER SPACE legen Niels van Gogh, Caruno und Replica auf.

Weitere Termine sind KATHEDRALE am Freitag, 18. Dezember, ab 23 Uhr mit einer mittelalterlichen Festnacht sowie am Samstag, 19. Dezember, MALINAAA’s MALINOSTALGIA Edition mit russischem Pop und Dance ab 23 Uhr. Im Basement beginnt an diesem Abend bereits um 21 Uhr die Wave- und Dark-80s-Nacht DANCING WITH TEARS IN THE EYES.

Weihnachten und Silvester 2026

An Heiligabend beginnt um 23 Uhr ROFA X-MAS mit Rock, Metal, Alternative, Goth und Wave. Am ersten Weihnachtstag stehen ab 21 Uhr das MORNING STAR Kissing Revival Special mit DJ Heiner und ab 22 Uhr die Metal-Nacht NU x NEW METAL auf dem Programm.

Der monatliche Szenetreff ALLES! SCHWARZ findet am Samstag, 26. Dezember, ab 22 Uhr als DARK X-MAS in allen Bereichen der Rockfabrik statt. Zum Jahresabschluss lädt die Rockfabrik am Donnerstag, 31. Dezember, ab 23 Uhr zur ROFA-Silvesterparty auf dem Mainfloor ein. Gespielt werden Tracks aus der Subkultur sowie ROFA-All-time-Favorites.

Die Rockfabrik befindet sich an der Piccardstraße 6a in Augsburg.