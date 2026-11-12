Polizeimeldungen Bayern

Päckchen mit Mobiltelefon über JVA-Mauer in Bayreuth geworfen

Päckchen mit Mobiltelefon über JVA-Mauer in Bayreuth geworfen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Ein Päckchen ist am Donnerstagvormittag über die Mauer der Justizvollzugsanstalt Bayreuth geworfen worden. Die Polizei fahndete anschließend nach zwei bislang unbekannten Männern.

Gegen 10 Uhr meldete ein Mitarbeiter der JVA eine verdächtige Beobachtung. Nach seinen Angaben warfen zwei Männer das Päckchen in der Markgrafenallee über die Anstaltsmauer und flüchteten anschließend. Mehrere Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber suchten nach ihnen, bislang ohne Erfolg.

Mobiltelefon im Päckchen entdeckt

Kriminalbeamte öffneten das Päckchen anschließend. Darin befand sich ein Mobiltelefon.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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