Päckchen mit Mobiltelefon über JVA-Mauer in Bayreuth geworfen

Ein Päckchen ist am Donnerstagvormittag über die Mauer der Justizvollzugsanstalt Bayreuth geworfen worden. Die Polizei fahndete anschließend nach zwei bislang unbekannten Männern.

Gegen 10 Uhr meldete ein Mitarbeiter der JVA eine verdächtige Beobachtung. Nach seinen Angaben warfen zwei Männer das Päckchen in der Markgrafenallee über die Anstaltsmauer und flüchteten anschließend. Mehrere Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber suchten nach ihnen, bislang ohne Erfolg.

Mobiltelefon im Päckchen entdeckt

Kriminalbeamte öffneten das Päckchen anschließend. Darin befand sich ein Mobiltelefon.

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