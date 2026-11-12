Polizei nimmt flüchtigen Autofahrer in Scheune fest

Ein 33-jähriger Autofahrer hat sich am Mittwochabend im Raum Lichtenfels einer Polizeikontrolle entzogen und bei seiner Flucht andere Verkehrsteilnehmer sowie Polizeibeamte gefährdet. Nach rund einstündiger Fahndung nahmen Einsatzkräfte ihn in einer Scheune bei Starkenschwind fest.

Flucht über die A73

Eine Streife der Polizeiinspektion Lichtenfels sicherte auf der B173 in Richtung Bamberg eine Gefahrenstelle ab. Während die Beamten eine Holzlatte von der Fahrbahn entfernten, fuhr der Fahrer eines Audi A3 trotz Blaulicht und Warnblinklicht mit etwa 50 km/h am Streifenwagen vorbei. Einen Beamten auf der Fahrbahn verfehlte er dabei nur knapp.

Die Streife nahm die Verfolgung auf. Der Fahrer flüchtete über die A73 zunächst in Richtung Coburg und anschließend wieder in Richtung Bamberg. Bei erlaubten 120 km/h fuhr er zeitweise bis zu 180 km/h. Zudem ignorierte er die Anhaltesignale der Polizei, täuschte mehrfach das Abfahren an Anschlussstellen an und wechselte wiederholt gefährlich die Fahrspuren. An der Anschlussstelle Breitengüßbach-Mitte verließ er die Autobahn. Im Bereich Unteroberndorf verloren die Beamten zunächst den Sichtkontakt.

Festnahme in einer Scheune

Kurz darauf meldete ein Zeuge per Notruf ein verdächtiges Fahrzeug bei seinem Anwesen in Starkenschwind. Der Fahrer hatte dort offenbar gewendet, die Kennzeichen abmontiert und war zu Fuß in Richtung Wiesengiech weitergelaufen. Die Einsatzzentrale koordinierte die Fahndung. Auch ein Polizeihubschrauber war zur Unterstützung auf dem Weg. Gegen 22.50 Uhr spürte eine Streife den 33-Jährigen in einer Scheune südlich von Starkenschwind auf und nahm ihn fest.

Ein Drogentest verlief positiv auf Methamphetamin und Amphetamin. Die Polizei stellte den Audi zu Beweiszwecken sicher. Bei den am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen handelte es sich um Dubletten.

Der deutsch-türkische Staatsangehörige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Trunkenheit im Verkehr, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens strafrechtlich verantworten.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.