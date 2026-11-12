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Drogenrazzia: Durchsuchungen in Augsburg und München

Drogenrazzia: Durchsuchungen in Augsburg und München
Symbolbild, KI-generiert
Presse Augsburg
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Bei einem Großeinsatz sind in Augsburg, München und Fürstenfeldbruck zahlreiche Wohnungen und weitere Objekte durchsucht worden. Die Maßnahmen richteten sich nach Angaben der Polizei gegen 21 Tatverdächtige, denen der Handel mit größeren Mengen Betäubungsmitteln vorgeworfen wird.

Den Durchsuchungen waren den Angaben zufolge monatelange Ermittlungen vorausgegangen. Mehrere Verdächtige wurden festgenommen. Einsatzkräfte stellten zudem Drogen im Kilobereich, mehrere zehntausend Euro Bargeld und weitere Beweismittel sicher. Nach Angaben der Polizei soll es sich bei den Drogen unter anderem um Kokain und Marihuana handeln.

An dem Einsatz beteiligten sich auch die Bereitschaftspolizei und Diensthundeführer. Die Ermittlungen sowie die Auswertung der sichergestellten Gegenstände dauern an.

 

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