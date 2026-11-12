EV Lindau empfängt Selber Wölfe zum direkten Tabellenduell

Nach dem Derby in Dornbirn empfangen die EV Lindau Islanders am Sonntag, 15. November, die Selber Wölfe. Das erste Bully in der BPM-Arena ist um 18 Uhr, die Partie wird bei SpradeTV übertragen.

Für die Islanders ist es das zweite Aufeinandertreffen mit den Oberfranken in dieser Saison. Mit einem Heimsieg könnten die Lindauer ihren direkten Tabellennachbarn überholen und wichtige Punkte im Kampf um die Playoff-Plätze sammeln.

Selb gewann erstes Duell mit 7:5

Das erste Aufeinandertreffen Anfang Oktober entschieden die Selber Wölfe mit 7:5 für sich. Die Lindauer lagen zwischenzeitlich mit 2:5 zurück, kämpften sich jedoch zurück und glichen im Schlussdrittel zum 5:5 aus. Ein weiterer Treffer der Wölfe sowie ein Tor ins leere Lindauer Gehäuse sorgten anschließend für die Entscheidung.

Die bisherige Saison der Selber verlief unter anderem wegen zahlreicher Verletzungen nicht nach Plan. Der Kader verfügt laut den Islanders dennoch über viel Qualität und Erfahrung und bleibt für jeden Gegner gefährlich.

Lindau möchte an die positiven Leistungen vor der Deutschland-Cup-Pause anknüpfen und die Punkte diesmal in der BPM-Arena behalten. Zudem könnte Tyler Welsh, sofern alles planmäßig verläuft, gegen Selb sein Heimdebüt im Trikot der Islanders feiern.