EHC Königsbrunn empfängt Klostersee und reist nach Amberg

Nach den sechs Punkten gegen Burgau und Landsberg steht der EHC Königsbrunn am Wochenende vor zwei anspruchsvollen Aufgaben: Am Freitag kommt Klostersee, am Sonntag wartet Tabellenführer ERSC Amberg.

Die Partie gegen den EHC Klostersee beginnt am Freitag um 20 Uhr in der Pharmpur EISARENA. Zwei Tage später treten die Brunnenstädter bei den Wild Lions in Amberg an. Durch die jüngsten Siege rückte Königsbrunn auf den vierten Tabellenplatz vor.

Klostersee mit starker Importreihe

Der EHC Klostersee startete mit einem 5:1 gegen den TEV Miesbach in die Saison. Es folgten ein 5:2 gegen Schweinfurt und zuletzt ein 5:2-Erfolg in Geretsried. Die Grafinger standen bereits an vier Spieltagen an der Tabellenspitze.

Besonders auffällig ist die Importreihe: Der 27-jährige Kanadier Alexandre Gagnon führt mit acht Toren und 22 Vorlagen die Scorerliste der Liga an. Der 25-jährige US-Amerikaner Tyler Braccini ist mit 14 Treffern derzeit drittbester Torjäger und kommt zudem auf fünf Vorlagen. Der 27-jährige Tscheche Jan Tlacil, der aus Pfaffenhofen nach Klostersee wechselte, verbuchte bislang 14 Scorerpunkte. Trainer des EHC Klostersee ist Thomas „Birdy“ Vogl.

Amberg derzeit Tabellenführer

Der ERSC Amberg besiegte zuletzt den HC Landsberg mit 9:2 und gewann in Waldkraiburg mit 4:1 sowie in Dingolfing mit 4:2. Vor der Saison verstärkte sich der Verein mit Torjäger Jakub Bitomsky und Torhüter Timon Bätge. Während der laufenden Spielzeit kam außerdem der 36-jährige Tscheche Jaroslav Hafenrichter hinzu, der bis 2021 in der DEL für die Augsburger Panther auflief.

Amberger Topscorer ist Brendan Walkom mit zwölf Toren und neun Vorlagen. Der 29-jährige Lette Roberts Baranovskis erzielte bislang sechs Treffer und bereitete zwölf weitere vor. Bätge zählt nach Angaben des EHC zu den besten Torhütern der Liga. Amberg steht derzeit an der Tabellenspitze.

EHC-Trainer Matthias Forster blickt dem Wochenende trotz der Stärke der Gegner zuversichtlich entgegen: „Wir freuen uns auf das Wochenende, denn es geht nun gegen zwei sehr gute Mannschaften. Klostersee und Amberg sind hervorragend aufgestellt und haben absolute Top-Importspieler in ihren Reihen. Das wird ein sehr interessantes Wochenende, aber wir werden bereit sein.“