Polizeibericht Augsburg und Region vom 11. November 2026

Die Polizei berichtet über aktuelle Vorfälle aus Augsburg und der Region.

Polizei ermittelt nach Anlagebetrug

Augsburg – Am Sonntag (08.11.2026) brachten bislang unbekannte Täter eine 22- jährige Frau dazu, einen hohen vierstelligen Geldbetrag zu überweisen. Die 22-Jährige wurde über einen Messengerdienst kontaktiert und für Geldtransaktionen angeworben. Dabei überwies die 22-Jährige unter anderem eigenes Geld in Kryptowährung auf eine Internetseite. Es entstand ihr ein Vermögensschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Anlagebetrugs gegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter. Die 22-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Kriegshaber – Am Montag (09.11.2026), gegen 11.00 Uhr, bis Dienstag (10.11.2026), gegen 14.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer den geparkten Jeep Compass einer 47-jährigen Frau in der Stenglinstraße und entfernte sich anschließend. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. Die 47-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach einem Diebstahl aus geparktem Auto

Kriegshaber – Am Dienstag (10.11.2026), zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr, stahlen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter aus dem Auto einer 21-jährigen Frau in der Saarburgstraße einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug gegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. Die 21-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Oberhausen – Am Dienstag (10.11.2026), gegen 16.40 Uhr, verursachte ein 28- jähriger Autofahrer an einer roten Ampel in der Donauwörther Straße einen Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und flüchtete zunächst. Ein 36-jähriger Mann stand mit seinem Auto auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Auf dem rechten Fahrstreifen standen hintereinander ein 31-jähriger Mann und dahinter eine 48-jährige Frau. Der 28-Jährige fuhr ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen und bemerkte zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm angehalten hatten. Er wich noch nach rechts aus, stieß dabei jedoch gegen die rechte Seite des Autos des 36-Jährigen und gleichzeitig gegen die linke Seite des Autos des 31-Jährigen. Sein Auto kam zwischen den beiden Fahrzeugen zum Stehen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der 28-Jährige entfernte sich kurz nach dem Unfall zu Fuß von der Unfallstelle. Eine Fahndung im näheren Umfeld verlief erfolglos. Die Polizei ermittelte den 28-Jährigen im Nachgang. Dabei stellte sich zudem heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 28-jährigen Mann. Der 28-jährige Mann besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Kriegshaber – Am Mittwoch (11.11.2026), gegen 01.20 Uhr, war ein 27-jähriger Mann mit einem E-Scooter in der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs. Die Polizei kontrollierte den Mann und stellte Alkoholgeruch und Ausfallerscheinungen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,4 Promille. Zudem räumte der 27-Jährige ein, Cannabis konsumiert zu haben und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme bei dem 27-Jährigen und unterband die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols und Cannabis sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 27-jährigen Mann. Der 27-jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizeimeldungen aus den Landkreisen Augsburg, Aichach Friedberg, Dillingen u. Donau-Ries

Betrunkener beschädigt Mauer des Justizzentrums

Schwabmünchen – Am Mittwoch (11.11.2026), gegen 03.46 Uhr, befuhr ein 25- jähriger Autofahrer die Lechfelder Straße in Richtung Westen mit überhöhter Geschwindigkeit. Auf Höhe der Römerstraße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen die Mauer des Justizzentrums des Amtsgerichts Augsburg – Außenstelle Schwabmünchen. Durch den Aufprall wurde die Mauer sehr stark beschädigt und drohte auf den anliegenden Gehweg zu kippen. Die Polizeibeamten konnten den Unfallverursacher während seiner fußläufigen Flucht festnehmen. Der 25-Jährige blieb nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt und räumte den vorherigen Konsum von Alkohol und Drogen ein. Außerdem ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Diese war ihm bereits wegen diverser anderer Verkehrsdelikte entzogen worden. Nach ersten Erkenntnissen nutze der 25-Jährige das Auto unbefugt. Zur Durchführung einer Blutentnahme sowie zur Versorgung seiner Verletzungen wurde der 25-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen u.a. wegen der Vergehen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. Zeugenhinweise zum Unfallhergang werden unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegengenommen. Der 25-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.