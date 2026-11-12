Großeinsatz wegen Drogenhandels: Mehrere Festnahmen

Bei einem Großeinsatz in Augsburg, Fürstenfeldbruck und München hat die Polizei mehrere Tatverdächtige festgenommen und Betäubungsmittel im Kilobereich sichergestellt.

Einsatzkräfte der Kriminalpolizeien Fürstenfeldbruck, Augsburg und München vollzogen am Donnerstag (12. November 2026) zahlreiche Durchsuchungsbeschlüsse sowie mehrere Haftbefehle. Die Maßnahmen richteten sich gegen insgesamt 21 Tatverdächtige. Gegen sie wird wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.

Betäubungsmittel und Bargeld sichergestellt

Bei den Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte Betäubungsmittel im Kilobereich, Bargeld im hohen fünfstelligen Bereich und weitere Beweismittel sicher. Unterstützt wurden sie von Kräften der Bereitschaftspolizei und Diensthundeführern. Der Einsatz erfolgte in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg.

Die Ermittlungen und die Auswertung der Beweismittel dauern an.

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