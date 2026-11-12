Audiodeskription für alle: „Der Zauberer von Oz“ in Augsburg

Das Staatstheater Augsburg feiert am 28. November 2026 die Premiere des Familienstücks „Der Zauberer von Oz“ mit integrierter Audiodeskription für alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Vorstellung beginnt um 18 Uhr im martini-Park.

Die Audiodeskription beschreibt, kommentiert und erweitert das Bühnengeschehen. Sie ist in jede Vorstellung integriert und richtet sich damit nicht nur an blinde oder sehbeeinträchtigte Menschen.

Doro reist aus der digitalen Welt nach Oz

In Sergej Gößners Neufassung des Märchenklassikers lebt Doro mit ihrem Vater zusammen und verbringt viel Zeit mit dem Smartphone-Spiel „Smaragdcity“. Im Traum nimmt sie ein smaragdgrüner Heißluftballon mit in das Land Oz. Um nach Hause zurückzukehren, muss sie Smaragde sammeln und sie dem Zauberer bringen.

Auf ihrer Reise begegnet Doro einer extravaganten Hexe, einem zerstreuten Strohmann, einer liebeskranken Blechfrau und einem Löwen, dem es an Mut fehlt. Gemeinsam stellen sie sich den Herausforderungen, die Oz für sie bereithält. Dabei entdecken die Figuren ihre eigenen Stärken und die Bedeutung von Freundschaft und Vertrauen.

Die Inszenierung von Annette Müller verbindet die Themen Einsamkeit, Freundschaft und Selbstvertrauen mit einer von Popkultur und Videospielen geprägten Bühnenwelt. Das Bühnenbild von Julia Nussbaumer greift unter anderem Elemente aus Minecraft auf. Die Kostüme von Lise Kruse verbinden heutige Modetrends mit bekannten Bildern aus der Filmgeschichte von Oz. Die Musik stammt von Michael Lohmann.

Franka Forkel spielt Doro und gehört neu zum Schauspielensemble des Staatstheaters Augsburg. Jenny Langner ist als Blechfrau zu sehen, Mehdi Salim als Strohmann, Jannis Roth als Löwe und Thomas Prazak als Vater, Hexe und Forstarbeiter.

Katja Sieder übernimmt als Erzählerin die Audiodeskription und verkörpert zugleich mehrere Figuren. Die Erzählstimme ist in die Handlung eingebunden, greift in das Bühnengeschehen ein und übernimmt verschiedene Rollen.

Weitere inklusive Angebote und Termine

Bei jeder Vorstellung stehen kostenlose Audioguides mit kurzen Szenenzusammenfassungen in Leichter Sprache, Ukrainisch und Arabisch zur Verfügung. Für die Familienvorstellung am 13. Dezember 2026 um 15 Uhr sowie für die Schulvorstellung am 14. Dezember um 9 Uhr sind Gebärdensprachverdolmetschung und mobile Untertitel vorgesehen. Für die Familienvorstellung gibt es um 14.30 Uhr eine Einführung in Deutscher Gebärdensprache.

Eine Relaxed Performance mit weniger Reizen und zusätzlichen Informationen vorab findet am 16. Dezember um 15 Uhr statt. Für Menschen mit Schwerbehindertenausweis und entsprechendem Merkzeichen gilt bei Buchung über den Besucherservice ein Pauschalpreis von 11 Euro. Bei Merkzeichen „B“ erhält die Begleitperson freien Eintritt.

Insgesamt sind mehr als 30 Vorstellungen für Schulklassen und Familien geplant. Familienvorstellungen gibt es am 13. Dezember um 15 und 18 Uhr, am 20. Dezember um 15 Uhr sowie am 26. Dezember um 15 und 18 Uhr. In den Weihnachtsferien folgen Termine am 3. und 10. Januar 2027, jeweils um 15 Uhr.

Das Stück wird für Kinder ab acht Jahren empfohlen.