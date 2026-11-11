Neuer KI-Master von Uni Augsburg und LMU startet 2028

Die Universität Augsburg und die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) erhalten gemeinsam den neuen Elitestudiengang „future writing future – Schreibweisen der Zukunft“.

Der viersemestrige Master of Arts soll zum Sommersemester 2028 starten. Pro Semester sind 24 Studienplätze vorgesehen. Der Freistaat Bayern fördert den Studiengang im Rahmen des Elitenetzwerks Bayern. Für zwei neue Elitestudiengänge stellt der Freistaat insgesamt mehr als 5,5 Millionen Euro bereit.

Wie KI das Schreiben verändert

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz das Lesen und Schreiben in Literatur, Wissenschaft und Erinnerungskultur verändern. Die Studierenden untersuchen die Chancen und Risiken des Zusammenspiels von Mensch und Maschine, lernen technische Grundlagen von Sprachmodellen kennen und erproben kreative sowie KI-gestützte Schreibweisen.

Der Studiengang richtet sich an Studierende aus den Geisteswissenschaften ebenso wie aus den Naturwissenschaften und der Informatik. Neben der literatur- und kulturwissenschaftlichen Analyse geht es unter anderem darum, wie sich wissenschaftliches Schreiben durch KI verändert, wie Wissen dauerhaft gespeichert werden kann und welche Folgen das für Museen, Archive und das Erinnern an die Vergangenheit hat.

Praxismodul im dritten Semester

Getragen wird der Studiengang von zwölf Professuren beider Universitäten. Im dritten Semester ist ein Praxismodul vorgesehen. Mögliche Partner sind unter anderem das Bayerische Forschungsinstitut für Digitale Transformation, das Bayerische Wissenschaftszentrum für KI und Supertech, das Staatstheater Augsburg, das Staatliche Textil- und Industriemuseum Augsburg und das Literaturhaus München.

Zu den internationalen Partnern zählen die Universitäten Antwerpen und Graz sowie die TU Wien. Geleitet wird der Studiengang von der Augsburger Literaturwissenschaftlerin Stephanie Waldow und dem Münchner Literaturwissenschaftler Frieder von Ammon. Beteiligt sind unter anderem Professuren aus Literaturwissenschaft, Geschichtswissenschaft und Computerlinguistik. Die Studierenden werden standortübergreifend eng betreut.

Nach Angaben von Wissenschaftsminister Markus Blume sollen die Geistes- und Sozialwissenschaften dabei helfen, technologische Möglichkeiten gesellschaftlich und ethisch einzuordnen. Neue Studiengänge des Elitenetzwerks Bayern werden in einem zweistufigen, wissenschaftsgeleiteten Verfahren ausgewählt. Die Anträge begutachtet eine internationale Expertenkommission, bevor sie dem Wissenschaftsministerium zur Förderung empfohlen werden.