Team „Munkey“ gewinnt KI-Hackathon mit Produktberatung

Das Team „Munkey“ hat beim KI-Hackathon des Landratsamts Günzburg, der MUNK Group, des Dossenberger-Gymnasiums und des Innovationsprogramms FutureWize den ersten Platz belegt.

Produkte per Foto oder Beschreibung finden

Im Pilotprojekt entwickelten Jugendliche Ideen für den Einsatz Künstlicher Intelligenz und beschäftigten sich mit unternehmerischem Denken. Im Mittelpunkt stand eine KI-gestützte digitale Produktberatung: Nutzerinnen und Nutzer sollen künftig anhand eines Fotos oder einer kurzen Beschreibung passende Produkte und Lösungen finden können.

Zur Vorbereitung nahmen die Jugendlichen an Workshops teil und besuchten das Werk der MUNK Group. Dort erhielten sie Einblicke in die Produktion und Produktentwicklung, die in ihre Konzepte einflossen.

Sechs Teams präsentierten ihre Konzepte

Beim Abschlusswettbewerb stellten sechs Teams ihre Projekte einer Jury aus Vertreterinnen und Vertretern des Landratsamts, der MUNK Group und des Regionalmarketings sowie Lehrkräften vor. Die MUNK Group zeichnete die sechs bestplatzierten Teams mit Preisgeldern aus: 600 Euro für den ersten Platz, 500 Euro für den zweiten sowie 400, 300, 200 und 100 Euro für die weiteren Plätze.

Landrat Hans Reichhart würdigte die Ergebnisse und den Austausch unter den Jugendlichen: „Die Fortschritte in der Technologie sind unglaublich. Wir sind mit dem Pilotprojekt sehr zufrieden. Vor allem die Schülerinnen und Schüler haben voneinander gelernt und tolle Projekte umgesetzt.“

Ferdinand Munk sagte, die Arbeit an den Ideen solle nicht mit dem Wettbewerb enden: „Künstliche Intelligenz und die digitale Welt bringen neue Herausforderungen mit sich. Wir wollen, dass die Projekte nicht in der Schublade verschwinden, sondern mit Leben gefüllt werden.“ Schulleiter Peter Lang freute sich über die Beteiligung des Dossenberger-Gymnasiums: „Es ist schön, dass wir an diesem Projekt beteiligt waren und mit dabei sein durften. Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern haben wir ein spannendes Abenteuer begonnen.“

Projekt soll weitergeführt werden

Das Landratsamt Günzburg möchte das Projekt gemeinsam mit dem TTZ Leipheim weiterführen. Dafür werden interessierte Unternehmen gesucht, die sich an der Weiterentwicklung und Umsetzung beteiligen möchten.