24-Jähriger stirbt bei Unfall auf Staatsstraße 2020

Bei einem Unfall zwischen Pfaffenhofen und Raunertshofen ist ein 24-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 11. November 2026, gegen 8.15 Uhr auf der Staatsstraße 2020. Der Mann war in Richtung Raunertshofen unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und mit seinem Pkw gegen einen Baum prallte. Er erlitt durch die Wucht des Aufpralls tödliche Verletzungen.

Staatsstraße mehrere Stunden gesperrt

Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs musste die Staatsstraße mehrere Stunden gesperrt werden. Die beteiligten Feuerwehren richteten eine Umleitung ein.

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