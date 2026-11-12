Nvidia-Chef Jensen Huang erklärt Rücktritt

Der Chef und Mitgründer von Nvidia Jensen Huang hat seinen Rücktritt erklärt. Der Verwaltungsrat des Unternehmens veröffentlichte am Donnerstag vor Börseneröffnung in den USA eine entsprechende Mitteilung und beendete damit seit Tagen andauernde Spekulationen.

Colette Kress, die derzeitige Executive Vice President und Finanzchefin (CFO) von Nvidia, hat sich demnach bereit erklärt, die Position des CEO vorübergehend zu übernehmen. Huang war 33 Jahre lang Chef des Unternehmens und hatte es maßgeblich mit aufgebaut.

Der Rücktritt erfolgt nur wenige Tage, nachdem der Verwaltungsrat angekündigt hatte, untersuchen zu wollen, ob Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation war. Zuvor hatte es Berichte über eine Beziehung zu einer Frau gegeben, die nach Einschätzung von US-Behörden eine chinesische Spionin sein soll. Außerdem hatte die “New York Times” berichtet, dass der CEO eine weitere Affäre mit einer ihm unterstellten Führungskraft gehabt haben soll.

Die Chips des 1993 gegründeten Unternehmens sind zu einem unverzichtbaren Bestandteil der weltweiten KI-Infrastruktur geworden. Nvidia hat bei Grafikkarten dominierende Marktanteile. Im Oktober 2025 erreichte Nvidia als erstes Unternehmen einen Börsenwert von fünf Billionen US-Dollar.

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