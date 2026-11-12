Nvidia-Chef Jensen Huang tritt nach Spionageaffäre mit sofortiger Wirkung zurück

Paukenschlag beim US-Technologiekonzern Nvidia: Der langjährige Vorstandschef Jensen Huang legt sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder. Hintergrund ist eine Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Die bisherige Finanzchefin Colette Kress soll vorübergehend die Führung des Unternehmens übernehmen.

Spionageaffäre setzt Nvidia-Chef unter Druck

Wie die Wochenzeitung DIE ZEIT unter Berufung auf Nachrichtenagenturen berichtet, hat Jensen Huang seinen Rücktritt als Chef des US-Chipherstellers Nvidia erklärt. Der Manager war zuletzt wegen einer persönlichen Beziehung zu einer Frau unter Druck geraten, die von US-Behörden als mutmaßliche chinesische Spionin eingestuft wird.

Huang hatte die romantische Beziehung eingeräumt. In der Folge leitete Nvidia eine interne Untersuchung der Vorgänge ein. Ob und in welchem Umfang sensible Unternehmensinformationen betroffen sein könnten, ist bislang nicht bekannt.

Finanzchefin Colette Kress übernimmt vorübergehend

Nach Angaben des Unternehmens übernimmt die bisherige Finanzchefin Colette Kress vorerst die Aufgaben des zurückgetretenen Konzernchefs. Eine dauerhafte Nachfolgeregelung wurde zunächst nicht bekannt.

Die Affäre hatte Nvidia bereits in den vergangenen Tagen belastet. Auch der Aktienkurs des Unternehmens geriet unter Druck.

Rücktritt trifft einen der wichtigsten KI-Konzerne der Welt

Der Rückzug von Jensen Huang bedeutet einen tiefgreifenden Einschnitt für Nvidia. Der Manager gehört zu den Gründern des Unternehmens und prägte dessen Entwicklung über Jahrzehnte entscheidend.

Insbesondere durch den weltweiten Boom der künstlichen Intelligenz ist Nvidia zu einem der bedeutendsten Technologiekonzerne aufgestiegen. Die leistungsfähigen Grafikprozessoren des Unternehmens bilden eine zentrale Grundlage für zahlreiche KI-Anwendungen und große Rechenzentren.

Mit Huangs sofortigem Ausscheiden verliert Nvidia eine seiner wichtigsten Führungspersönlichkeiten. Welche Auswirkungen der Führungswechsel auf die künftige Unternehmensstrategie haben wird, bleibt abzuwarten.