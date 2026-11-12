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Gersthofen: Basar der Vereine sammelt für Stiftung

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Presse Augsburg
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Beim 52. Basar der Vereine in Gersthofen geht der Erlös am 22. November 2026 vollständig an die Stiftung „Hilfe in Not“.

Die Veranstaltung findet von 13 bis 18 Uhr auf dem Rathausplatz und im Rathaus-Foyer statt. Die Gersthofer Ortsvereine laden traditionell am Sonntag vor der Eröffnung des Weihnachtsmarkts „Wintermärchen“ dazu ein.

Besucher finden unter anderem handgemachte Dekorationsartikel, die von Schul- und Kindergartenkindern gestaltet wurden. Für das leibliche Wohl gibt es Glühwein, Bratwurst, Steaksemmeln, Chili con Carne und Crêpes. Die Stiftung „Hilfe in Not“ unterstützt bedürftige Gersthoferinnen und Gersthofer.

Musik und Angebote im Rathaus

Eröffnet wird der Basar um 13 Uhr von Erster Bürgermeisterin Susanne Olita. Anschließend spielt die Gerry Fried Big Band. Um 14 Uhr folgt die Stadtkapelle Gersthofen, um 15 Uhr das Jugendorchester Gersthofen und um 16 Uhr die Gersthofer Blasharmoniker.

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Im Rathaus-Foyer bietet der Ulrichskindergarten selbst gestaltete Kleinigkeiten zum Verkauf an. Ehrenamtliche des Gersthofer Freiwilligenzentrums Zebi verkaufen außerdem Stadthonig, Kirchweihkrüge und städtische Fundsachen.

Von 14 bis 17 Uhr veranstalten Mitarbeiter des Jugendzentrums „YoCo“ im Foyer einen Bastelnachmittag für Kinder. Auf dem Rathausplatz steht erneut die „Stockerbahn“. Mitglieder des Gersthofer Eisstockschützenvereins betreuen dort das „Blattlschießen“, bei dem Teilnehmer unter anderem Glühwein gewinnen können.

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