Drei Kilogramm Kokain bei Kontrolle auf A3 bei Passau sichergestellt

Bei einer Kontrolle an der Autobahn 3 bei Passau haben Schleierfahnder rund drei Kilogramm Kokain in einem VW sichergestellt. Ein 42-jähriger rumänischer Tatverdächtiger befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Kokain in drei Blöcken aufgefunden

Die Kontrolle fand am Dienstag, 10. November 2026, gegen 7.50 Uhr an einer Rastanlage der A3 statt. Im Kofferraum und im Fahrgastraum des von dem 42-Jährigen besetzten VW fanden die Beamten drei Blöcke. Eine nähere Überprüfung ergab, dass es sich um Kokain mit einem Gesamtgewicht von rund drei Kilogramm handelte.

Außerdem stellten die Fahnder im Fahrzeug Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich sicher. Ein Zusammenhang mit dem Betäubungsmittelhandel kann nach aktuellem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden.

42-Jähriger in Untersuchungshaft

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und noch am selben Tag dem Amtsgericht Passau vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau erließ das Gericht einen Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Tatverdächtige befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln führt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Passau.

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