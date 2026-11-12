Polizeieinsatz in Augsburg-Lechhausen: Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

In Augsburg-Lechhausen läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Im Bereich der Blücherstraße und der Kurt-Schumacher-Straße sind zahlreiche Polizeikräfte im Einsatz. Nach Angaben der Polizei besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.

Person in psychischem Ausnahmezustand löst Polizeieinsatz aus

Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Donnerstagnachmittag (12. November 2026) mitteilte, befindet sich eine Person im psychischen Ausnahmezustand. Die Polizei ist deshalb mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Die Polizei betont ausdrücklich, dass für die Bevölkerung keine Gefahr besteht. Weitere Einzelheiten zu den Hintergründen des Einsatzes oder zur betroffenen Person wurden zunächst nicht bekannt gegeben. Der Polizeieinsatz dauert derzeit noch an, bitte meiden Sie das Gebiet. Sobald weitere gesicherte Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.

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