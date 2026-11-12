Augsburg: Vorlesen im Fugger-und-Welser-Museum am 21. November

Im Fugger und Welser Erlebnismuseum in Augsburg können Grundschulkinder am Samstag, 21. November, kostenlos Geschichten hören und an einer Lesung mit Käpt’n Windbeutel teilnehmen.

Anlass ist der Bundesweite Vorlesetag, der jährlich am 20. November von der Stiftung Lesen, der „ZEIT“ und der Deutsche Bahn Stiftung veranstaltet wird. Der Eintritt und die Teilnahme an den Angeboten sind dank des ehrenamtlichen Engagements der Mitwirkenden kostenfrei.

Mit dem Funkelwicht ins Kupferland

Um 10.30 und 11.30 Uhr erzählen Puppenspielerin Angelika Albrecht-Schaffer vom Figurentheater Kladderadatsch und der Funkelwicht Špančo vom Kupferland in den slowakischen Bergen bei Banská Bystrica. Dort gab es einst das meiste Kupfer in ganz Europa.

„Piraten ahoi!“ mit Käpt’n Windbeutel

Um 14 Uhr geht es unter dem Titel „Piraten ahoi! Mit Käpt’n Windbeutel auf hoher See“ an Bord. Die Kinder treffen auf Piraten und Seeungeheuer und lesen gemeinsam „Käpt’n Windbeutel“ von Christoph Schöne. Dabei geht es auch um die Frage, wer die Piraten auf ihren Kaperfahrten waren.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Veranstaltungsseite des Museums.