Ukraine-Krieg: Russen wollen über "Sicherheitsarchitektur" reden

Russland will im Zuge möglicher Friedensgespräche offenbar besonders über die sogenannte “Sicherheitsarchitektur” in Europa sprechen. Das verlautete nach den Gesprächen in Abu Dhabi aus informierten Kreisen.

Mit “Sicherheitsarchitektur” gemeint ist typischerweise die politische, militärische und institutionelle Ordnung, die regelt, wie die Sicherheit in Europa und insbesondere im Verhältnis zwischen Russland und den westlichen Staaten gewährleistet werden soll. Dazu gehören normalerweise Fragen, wer wie viele Truppen und Waffen wo stationieren darf, wo sich Militärbasen befinden und welche Rolle Nato, EU und andere Sicherheitsorganisationen spielen dürfen. Auch Vereinbarungen zur Begrenzung von Atomwaffen und anderen Waffensystemen gehören normalerweise dazu.

Die US-Amerikaner sollen sich bereit gezeigt haben, darüber zu sprechen. Aus EU-Kreisen heißt es dagegen, dass Vereinbarungen über die “Sicherheitsarchitektur” erst nach einem Frieden in der Ukraine getroffen werden sollten.

Die US-Verhandler Jack Kushner und Steve Witkoff sind unterdessen nach dem Treffen in Abu Dhabi nach Moskau weitergereist, um weitere Gespräche zu führen. Auf dem Rückweg könnten sie einen Zwischenstopp in Dublin einlegen, wo derzeit die wichtigsten europäischen Staats- und Regierungschefs zusammengekommen sind, zunächst zum Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) und am Freitag zu einem informellen EU-Rat. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj ist in Irland.

Zudem könnte es schon bald Gespräche auf höchster Ebene zwischen US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin geben: Beide sind in der nächsten Woche beim APEC-Gipfel im chinesischen Shenzhen.

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