Dax legt zu – Münchener Rück nach Quartalszahlen gefragt

Am Donnerstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 26.772 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,4 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

“Nachdem die Anleger den Dax am Vormittag erstmals über die Marke von 27.000 Punkten getrieben hatten, verließ sie der Mut”, kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. “Der Sprung über die psychologisch wichtige Schwelle könnte kurzfristig etwas zu ambitioniert gewesen sein. Es wurden Gewinne mitgenommen, auch weil zunächst die Spekulationen und am Nachmittag dann auch die Bestätigung über den Führungswechsel beim KI-Highflyer Nvidia für Nervosität im Gesamtmarkt sorgten”, erklärte er.

“Der plötzliche Abgang des `Nvidia-Gesichts` Huang drückte nicht nur die Aktie des Halbleiterherstellers zweitweise prozentual zweistellig ins Minus, sondern strahlt auch auf andere KI- und Technologiewerte ab. Gerade in einer Branche, deren Bewertungen stark von langfristigen Wachstumserwartungen abhängen, lösen solche Unsicherheiten schnell größere Kursbewegungen aus”, so Lipkow.

Hinzu kämen erneut steigende Renditen an den internationalen Staatsanleihemärkten, erklärte er. “Sie rücken die zuletzt etwas in den Hintergrund getretenen Inflations- und Zinssorgen wieder stärker ins Bewusstsein der Anleger. Höhere Anleiherenditen verteuern die Finanzierung für Unternehmen und machen festverzinsliche Anlagen gegenüber Aktien attraktiver.”

Nach der kräftigen Rally am Aktienmarkt reagieren die Investoren auf diese Entwicklung besonders empfindlich, so Lipkow. “Die Börsen werden damit gleich von zwei Seiten unter Druck gesetzt: durch neue Unsicherheiten im Technologiesektor und die Rückkehr der Zinsrisiken.”

Eine wichtige Stütze blieben dagegen die nachlassenden Energiepreise, erklärte er. “Sie verringern den Kostendruck für Unternehmen, verbessern die Kaufkraft der Verbraucher und könnten mittelfristig zu einer Entspannung der Inflation beitragen. Damit verhindern sie zumindest bislang, dass sich die Gewinnmitnahmen zu einer breiteren Verkaufswelle ausweiten. Auch die fundamentale Ausgangslage für den deutschen Aktienmarkt bleibt grundsätzlich konstruktiv”, erläuterte Lipkow.

An der Spitze der Kursliste standen bis kurz vor Handelsschluss die Papiere von Münchener Rück, Hochtief und Zalando. Am Tabellenende fanden sich die Aktien von Merck, FMC und GEA wieder.

Unterdessen stieg der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Dezember kostete 93 Euro und damit sieben Prozent mehr als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund 14 bis 17 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.

Der Ölpreis stieg ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 93,80 US-Dollar, das waren 1,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1058 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9043 Euro zu haben.

Mehr zum Thema: Dax legt deutlich zu – Infineon profitiert von KI-Euphorie · Dax erklimmt zum Handelsstart neue Rekordhöhen