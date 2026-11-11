Dax legt deutlich zu – Infineon profitiert von KI-Euphorie

Am Mittwoch hat der Dax deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 26.663 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,2 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start baute der Dax zunächst einen Teil der Zugewinne ab, bevor er sich im weiteren Verlauf dem am Vormittag erreichten Niveau wieder annäherte.

“Nach den kräftigen Kursgewinnen fehlt dem Dax aktuell die notwendige Dynamik für den nächsten großen Sprung”, kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. “An der grundsätzlich freundlichen Ausgangslage hat sich allerdings wenig geändert. Die Börsenbullen bleiben in einer komfortablen Position und können jederzeit einen neuen Anlauf auf das Allzeithoch bei knapp unter 26.700 Punkten unternehmen.”

Unterstützung erhalte der deutsche Aktienmarkt weiterhin von der Hoffnung auf eine allmähliche Konjunkturerholung. “Die zuletzt veröffentlichten Wirtschaftsdaten liefern zunehmend Hinweise darauf, dass die deutsche Wirtschaft ihre Schwächephase hinter sich lassen könnte.” Auch die Quartalszahlen zahlreicher Dax-Unternehmen zeigten eine erkennbare Verbesserung in wichtigen Branchen, so Lipkow. “Damit erhält die jüngste Aufwärtsbewegung eine breitere fundamentale Grundlage. Die Anleger setzen nicht mehr ausschließlich auf eine Entspannung der geopolitischen Risiken oder sinkende Energiepreise, sondern zunehmend auch auf eine tatsächliche Belebung der Unternehmensgewinne.”

Gleichzeitig hinterlasse die wieder aufgeflammte KI-Euphorie deutliche Spuren im Dax. “Besonders Siemens Energy und Infineon profitieren von der anhaltend hohen Nachfrage nach Rechenleistung und der dafür notwendigen Energieinfrastruktur. Die jüngsten Geschäftszahlen aus dem Technologiesektor haben gezeigt, dass die milliardenschweren Investitionen in künstliche Intelligenz weiterhin für erhebliches Wachstumspotenzial sorgen”, erklärte der Analyst.

“Die Investoren positionieren sich damit einerseits in konjunktursensiblen Unternehmen, die von einer wirtschaftlichen Erholung besonders stark profitieren könnten. Andererseits bleiben defensive Geschäftsmodelle gefragt, die auch bei einer weniger dynamischen Konjunktur stabile Erträge versprechen”, so Lipkow. “Diese Mischung aus Wachstumsfantasie und Absicherung zeigt, dass die Anleger zwar optimistischer geworden sind, die Risiken aber keineswegs aus den Augen verlieren. Gerade diese breitere Aufstellung könnte sich als wichtige Voraussetzung für eine nachhaltige Fortsetzung der Jahresendrallye erweisen.”

Bis kurz vor Handelsschluss standen die Papiere von Siemens Energy und Infineon an der Spitze der Kursliste. Das Schlusslicht bildeten die Aktien von Brenntag und Rheinmetall.

Unterdessen stieg der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Dezember kostete 87 Euro und damit zwei Prozent mehr als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund 13 bis 16 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.

Der Ölpreis stieg ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 93,86 US-Dollar, das waren 2,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1094 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9014 Euro zu haben.

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