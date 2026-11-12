Söder ordnet Trauerbeflaggung für Hubert Aiwanger an

Am Samstag, 14. November 2026, gilt an allen staatlichen Dienstgebäuden in Bayern Trauerbeflaggung aus Anlass der Trauerfeierlichkeiten für Hubert Aiwanger.

Die Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen bayerischen Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie sowie stellvertretenden Ministerpräsidenten finden an diesem Tag in München statt. Ministerpräsident Dr. Markus Söder ordnete die Beflaggung an.

Gemeinden, Landkreise und Bezirke sowie die übrigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts wurden gebeten, ebenso zu verfahren.

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