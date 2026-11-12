Dax weiter auf Rekordjagd – 27.000er-Marke kurzzeitig geknackt

Der Dax hat seine Rekordjagd am Donnerstagmittag fortgesetzt und zwischenzeitlich erstmalig die 27.000-Punkte-Marke geknackt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 26.845 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,7 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Zalando, Hochtief und Siemens, am Ende Brenntag, Infineon und Henkel.

“Der Dax hat heute erstmals die Marke von 27.000 Punkten überwunden. Nur knapp darüber war allerdings zunächst Schluss”, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. “Die Anleger nutzten den historischen Kurssprung offenbar, um einen Gang zurückzuschalten.” Vor allem die kräftigen Kurssteigerungen des Indexschwergewichts Siemens hatten den deutschen Leitindex zuvor über die psychologisch wichtige Schwelle getragen. “Doch kaum war das große Ziel erreicht, ließ die Kaufbereitschaft spürbar nach.”

“Die jüngste Entwicklung zeigt, dass die Luft für den deutschen Aktienmarkt zunehmend dünner wird”, so Lipkow. Die Jahresendrally sei längst in vollem Gange und habe bereits einen erheblichen Teil ihres kurzfristigen Kurspotenzials ausgeschöpft. “Die Anleger haben in den vergangenen Wochen zahlreiche positive Entwicklungen vorweggenommen und waren bereit, für die Aktien der Dax-Unternehmen immer höhere Bewertungen zu akzeptieren. Die weitgehend überzeugende Berichtssaison hat diesen Optimismus zwar untermauert, nähert sich inzwischen aber ihrem Ende.” Damit drohe einer der wichtigsten Kurstreiber der vergangenen Wochen allmählich wegzufallen.

“Für eine nachhaltige Fortsetzung der Rekordjagd braucht der Dax deshalb neue Impulse”, fügte der Analyst hinzu. Deutlich niedrigere Energiepreise oder konkrete Fortschritte bei den Friedensbemühungen zwischen Russland und der Ukraine könnten noch einmal zusätzliche Kaufbereitschaft auslösen. “Ohne solche positiven Überraschungen dürfte es allerdings zunehmend schwieriger werden, das erreichte Kursniveau weiter auszubauen.”

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