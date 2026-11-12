Augsburg: 48-Jährige nach Cafébesuch im Polizeiarrest

Nach einer Auseinandersetzung im Augsburger Judenberg ermittelt die Polizei gegen drei Beteiligte. Eine 48-Jährige soll dabei Polizeibeamte bespuckt und beleidigt haben.

Am Mittwochabend, 11. November 2026, konnten ein 48-Jähriger und eine 51-Jährige gegen 21.15 Uhr die Rechnung in einem Café nicht begleichen. Beide verließen das Lokal und pöbelten anschließend mehrere Passanten an.

Da die 48-Jährige keinen festen Wohnsitz hat, brachten Polizeibeamte sie zur Dienststelle. Dort störte sie den Dienstbetrieb, bespuckte Beamte und beleidigte sie mehrfach. Anschließend wurde die Frau in den Arrest gebracht.

Gegen die 48-Jährige wird unter anderem wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Gegen den 48-Jährigen und die 51-Jährige laufen Ermittlungen wegen Zechbetrugs. Der 48-Jährige besitzt die spanische, die 51-Jährige die deutsche Staatsangehörigkeit.

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