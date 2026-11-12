Inningen: Unbekannte stehlen Wertgegenstände aus Wohnung

Zwei bislang unbekannte Täter haben sich in Inningen unter dem Vorwand, Handwerker zu sein, Zugang zu einer Wohnung verschafft und dort Wertgegenstände gestohlen.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, 11. November 2026, gegen 10.20 Uhr in der Straße Am Römerstein. Die Täter gelangten unter dem genannten Vorwand in die Wohnung und entwendeten daraus Wertgegenstände.

Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Zwei Unbekannte stehlen Wertgegenstände aus Wohnung in Inningen · Unbekannte stehlen in Rugendorf mehrere Tonnen Kupferkabel