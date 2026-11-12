Zwei Wohnungseinbrüche in Augsburg am 11. November

In Augsburg verschafften sich Unbekannte am Mittwoch gewaltsam Zutritt zu zwei Wohnungen in Hochfeld und Kriegshaber.

In der Max-Gutmann-Straße in Hochfeld geschah der Einbruch zwischen 9.15 Uhr und 19.15 Uhr. In der Sepp-Mastaller-Straße in Kriegshaber drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr gewaltsam in eine Wohnung ein.

Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen wegen Einbruchdiebstahls. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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