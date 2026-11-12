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Zwei Wohnungseinbrüche in Augsburg am 11. November

Zwei Wohnungseinbrüche in Augsburg am 11. November
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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In Augsburg verschafften sich Unbekannte am Mittwoch gewaltsam Zutritt zu zwei Wohnungen in Hochfeld und Kriegshaber.

In der Max-Gutmann-Straße in Hochfeld geschah der Einbruch zwischen 9.15 Uhr und 19.15 Uhr. In der Sepp-Mastaller-Straße in Kriegshaber drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr gewaltsam in eine Wohnung ein.

Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen wegen Einbruchdiebstahls. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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