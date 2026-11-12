Unbekannter Traktorfahrer beschädigt Höhenbegrenzung in Augsburg

Ein bislang unbekannter Traktorfahrer hat am Mittwoch in Augsburg-Hochfeld ein Höhenbegrenzungsschild beschädigt und ist anschließend weitergefahren.

Der Vorfall ereignete sich am 11. November 2026 gegen 16.30 Uhr an einer Unterführung in der Schertlinstraße. Ein Verkehrsteilnehmer beobachtete, wie der Traktor zunächst an der Begrenzung hängen blieb. Der Fahrer setzte zurück und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Traktor war grün-gelb und hatte einen roten Anhänger. Der Fahrer war etwa 25 Jahre alt, hatte kurze blonde Haare und trug Arbeitskleidung. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821 323-2710 entgegen.

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