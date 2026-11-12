Beschädigter Reifen stoppt 40-Tonnen-Sattelzug bei Kühbach

Bei einer Kontrolle auf der B300 bei Kühbach hat die Polizei mehrere Verstöße an einem 40-Tonnen-Sattelzug festgestellt. Wegen eines stark beschädigten Reifens durfte der Sattelzug nicht weiterfahren.

Die Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg überprüfte den Sattelzug am Freitag, 6. November 2026, gegen 14.50 Uhr im Bereich Kühbach. Der 43-jährige litauische Fahrer war in Richtung Dasing unterwegs.

Mehrere Verstöße festgestellt

Bei der Auswertung des digitalen Kontrollgeräts stellten die Beamten fest, dass der Fahrer seine wöchentliche Ruhezeit erheblich verkürzt hatte. Außerdem war die Ladung auf der Ladefläche nicht ausreichend gesichert.

Bei der technischen Überprüfung entdeckten die Einsatzkräfte zudem einen stark beschädigten Reifen, bei dem die Karkasse bereits sichtbar war. Eine Weiterfahrt war deshalb nicht mehr zulässig. Ein Fachunternehmen tauschte den Reifen direkt an der Kontrollstelle aus.

Gegen den Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich erhoben. Zudem erstattete die Polizei Anzeige gegen das Transportunternehmen. Auch das Unternehmen musste eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich entrichten.

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