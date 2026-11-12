B300 bei Kühbach: Beschädigter Reifen stoppt 40-Tonner

Bei einer Kontrolle auf der B300 bei Kühbach hat die Polizei mehrere Verstöße an einem 40-Tonnen-Sattelzug festgestellt. Wegen eines stark beschädigten Reifens durfte der Lkw zunächst nicht weiterfahren.

Die Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg kontrollierte den Sattelzug am Freitag, 6. November 2026, gegen 14.50 Uhr in Fahrtrichtung Dasing. Der 43-jährige litauische Fahrer hatte seine wöchentliche Ruhezeit erheblich verkürzt. Außerdem war die Ladung auf der Ladefläche nicht ausreichend gesichert.

Bei der technischen Überprüfung entdeckten die Einsatzkräfte zudem einen stark beschädigten Reifen. Die Karkasse war bereits sichtbar, deshalb untersagten sie die Weiterfahrt. Ein Fachunternehmen tauschte den Reifen direkt an der Kontrollstelle aus.

Gegen den Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich erhoben. Zudem erstattete die Polizei Anzeige gegen das Transportunternehmen, das ebenfalls eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich entrichten musste.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.