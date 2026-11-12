Wemding: Kind räumt Zündeln als Brandursache ein

Nach dem Brand eines Stadels und einer angrenzenden Pension in Wemding hat ein unter 14-jähriges Kind bei der Polizei eingeräumt, kurz zuvor in dem Stadel gezündelt zu haben. Die Angaben stimmen nach Polizeiangaben mit den Ergebnissen der Spurensicherung überein.

Brandursache nach Ermittlungen geklärt

Das Feuer war am Montagabend (09.11.2026) gegen 22.00 Uhr in einem Stadel an der Wallfahrtstraße ausgebrochen und hatte auf das Dach des angrenzenden Pensionsgebäudes übergegriffen. Die Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten. Ein 70-jähriger Mann erlitt einen Schock, ein 63-jähriger Mann wurde wegen gesundheitlicher Beschwerden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Dillingen sicherte am Dienstag umfangreich Spuren am Brandort und führte erste Befragungen durch. Am Mittwoch (11.11.2026) meldete sich der Vater des Kindes bei der Polizei. Bei einer anschließenden persönlichen Vernehmung erklärte das Kind, kurze Zeit vor dem Brandausbruch in dem Stadel gezündelt zu haben. Die Schilderungen stimmten laut Polizei exakt mit den Auswertungen der Spurensicherung überein.

Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich

Der Sachschaden wird nach aktuellen Schätzungen auf einen mittleren sechsstelligen Betrag beziffert. Da das Kind jünger als 14 Jahre ist, gilt es gesetzlich als schuldunfähig beziehungsweise strafunmündig. Weitere Einzelheiten teilte die Polizei aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht mit.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.