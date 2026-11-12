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Zwei Unbekannte stehlen Wertgegenstände aus Wohnung in Inningen

Zwei Unbekannte stehlen Wertgegenstände aus Wohnung in Inningen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich in Augsburg-Inningen unter dem Vorwand, Handwerker zu sein, Zugang zu einer Wohnung und entwendeten dort Wertgegenstände.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, 11. November 2026, gegen 10.20 Uhr in der Straße Am Römerstein. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Diebstahls.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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