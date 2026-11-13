Bericht: AfD will Ex-Nationalspieler als Bundespräsident nominieren

Die AfD will offenbar den Ex-Nationalspieler Thomas Berthold als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten aufstellen. Das berichtet die “Bild”. Eine offizielle Beratung und Entscheidung darüber soll erst am Samstag bei einer Konferenz des Bundesvorstands mit den Landesvorsitzenden fallen.

Zuvor hatte bereits die Union die Bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) für das Amt nominiert. Die SPD und die Grünen unterstützen Aigner ebenfalls, sodass sie bei der Wahl am 30. Januar 2027 in der Bundesversammlung mit einer klaren Mehrheit rechnen kann.

Der SPD-Politiker Ralf Stegner kritisierte den mutmaßlichen Gegenkandidaten der AfD. “Auf die Schnapsidee, sich von einer rechtsradikalen Partei als Präsidentschaftskandidat nominieren zu lassen, kann man allerdings nur kommen, wenn man zu viele Kopfballübungen mit einem Medizinball durchgeführt hat”, sagte er der “Rheinischen Post” (Samstagausgabe). Prinzipiell sei es aber großartig, wenn herausragende Sportler nach ihrer aktiven Karriere gesellschaftliche Verantwortung übernehmen oder sich ehrenamtlich engagieren, so Stegner weiter.

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