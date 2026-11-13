Tate McRae an Spitze der Single-Charts – Ski Aggu auf Platz zwei

Tate McRae steht mit “Housewife” an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Die weiteren Podiumsplätze gehen an Ski Aggu und Ericson (“Verschwommen”, zwei) sowie Shakira und Burna Boy (“Dai Dai”, drei).

In den Single-Charts läuten erste Lieder die Vorweihnachtszeit ein, darunter Olivia Rodrigos erster Festtagssong “Take Me Home (4 Christmas)” (neu auf sechs). Bereits zum vorderen Dutzend gehören die Klassiker “Last Christmas” (Wham, acht) und “All I Want For Christmas Is You” (Mariah Carey, zwölf). Zurück in die Hitliste kehren zudem Sias “Snowman” (41) und Shakin` Stevens` “Merry Christmas Everyone” (51).

An der Spitze der Album-Charts steht Steven Wilson mit “Requiem For A Village”. Dahinter folgt “Queen Budapest”, ein neues Live-Album zum letzten je gefilmten Queen-Auftritt in Originalbesetzung. Bryan Adams landet mit “How`s It Goin`” auf Rang drei. Vorwochensieger Nico Santos (“POV (Personal – Optimist – …)”) rutscht an die vierte Stelle. George Michaels “The Faith Tour” erreicht den fünften Platz.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.