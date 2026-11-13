Bad Feilnbach: Haftantrag nach 100 Vapes zurückgenommen

Bei einer Kontrolle auf der A8 bei Bad Feilnbach haben Fahnder 100 Vapes mit mutmaßlich synthetischen Cannabinoiden entdeckt. Der vorläufig festgenommene Fahrer kam wieder frei, nachdem die Staatsanwaltschaft ihren Haftantrag zurückgenommen hatte.

Wirkstoffgutachten soll Inhalt klären

Die Grenzpolizeiinspektion Raubling kontrollierte am Donnerstag, 12. November 2026, gegen 20.30 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Salzburg ein Fahrzeug mit kroatischer Zulassung. Der Wagen befand sich auf Höhe des Ortsteils Dettendorf im Gemeindebereich von Bad Feilnbach. Im Fahrzeug fanden die Fahnder 100 Vapes mit mutmaßlich synthetischen Cannabinoiden.

Nach ersten Erkenntnissen lag der mögliche THC-Gehalt der Vapes um ein Vielfaches über dem erlaubten Wert. Der allein im Fahrzeug sitzende 36-jährige Fahrer mit kroatischer Staatsangehörigkeit wurde deshalb wegen des Verdachts eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz oder dem Konsumcannabisgesetz vorläufig festgenommen. Außerdem behielten die Einsatzkräfte ein von ihm mitgeführtes Tierabwehrspray zur Gefahrenabwehr ein.

Die weiteren Ermittlungen übernahm anschließend das Fachkommissariat 4 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim. Die Staatsanwaltschaft Traunstein stellte zunächst einen Haftantrag gegen den Tatverdächtigen, nahm diesen am 13. November jedoch wieder zurück. Ein bereits beauftragtes Wirkstoffgutachten soll nun klären, ob es sich bei dem Inhalt der Vapes tatsächlich um synthetische Cannabinoide handelt und ob ein Straftatbestand nach dem Betäubungsmittelgesetz oder dem Konsumcannabisgesetz erfüllt wurde.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.