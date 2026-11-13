Fettbrand verletzt Mann in Dachauer Einkaufszentrum schwer

Bei einem Fettbrand in einem Restaurant eines Dachauer Einkaufszentrums hat ein 56-jähriger Restaurantangehöriger schwere Verbrennungen im Gesicht erlitten. Eine weitere Person wird wegen einer leichten Rauchgasintoxikation behandelt.

Der Brand wurde am 13. November 2026 gegen 11 Uhr in dem Einkaufszentrum an der Fraunhoferstraße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen entstand das Feuer durch einen Fettbrand. Die Flammen breiteten sich über die Lüftungsanlage bis zum Dach des Gebäudes aus. Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten zunächst noch an. Zur Schadenshöhe lagen keine Angaben vor. Die Ermittler der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck planen für Montag eine Begehung des Brandorts.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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