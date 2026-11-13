Politik & Wirtschaft

Linke sieht Mercedes` Investitionsstopp als Erpressung

Linke sieht Mercedes` Investitionsstopp als Erpressung
Luigi Pantisano am 13.11.2026, via dts Nachrichtenagentur
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1 Minuten Lesezeit

Die Linkspartei sieht den von Mercedes angekündigten Investitionsstopp an deutschen Standorten als Erpressung. Dass der Konzern “mitten in der Tarifrunde” Investitionen stoppe und mit der Schließung von zwei deutschen Werken drohe, sei ein “durchsichtiges Druckmittel”, sagte Linken-Chef Luigi Pantisano am Freitag.

Pantisano fügte hinzu, der Vorstand wolle “an die 35-Stunden-Woche ran und die Beschäftigten länger arbeiten lassen, ohne mehr zu zahlen”. Wer sparen wolle, solle laut des Linken-Politikers Gehaltskürzungen im Vorstand in Betracht ziehen, “statt Kahlschlag in den Werken”. Damit spiele der Konzern “mit den Ängsten von Zehntausenden Beschäftigten und ihren Familien”, so der Parteivorsitzende.

Derzeit laufen bei Mercedes Verhandlungen zwischen Konzern-Management und Arbeitnehmervertretern über Kostensenkungen in Deutschland. Die Gespräche dauern inzwischen schon Monate an. Wie das “Handelsblatt” zuletzt berichtet hatte, hat Mercedes beschlossen, alle Investitionen an deutschen Standorten zu stoppen. Außerdem wolle der Konzern prüfen, welche deutschen Standorte sich noch lohnen würden.

Mehr zum Thema: Tarifkonflikt: Mercedes stoppt alle Investitionen in Deutschland

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