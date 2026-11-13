Unbekannter Radfahrer gesucht: 59-Jähriger stirbt in Zirndorf

Ein 59-jähriger Mann ist nach einem Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Radfahrer in Zirndorf gestorben. Die Polizei fahndet mit einem Lichtbild nach dem Radfahrer.

Der 59-Jährige trat am Mittwochnachmittag (4. November 2026) gegen 15.40 Uhr aus einer Gärtnerei in der Jahnstraße an der Ecke Turnstraße auf den Gehweg. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der aus Richtung Stadtzentrum unterwegs war. Der Mann erlitt schwerste Kopfverletzungen und wurde nach der ersten Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Radfahrer fuhr nach Zusammenstoß weiter

Der Radfahrer stieg zunächst ab, setzte seine Fahrt anschließend jedoch in stadtauswärtige Richtung fort und kümmerte sich nicht um den schwer verletzten Mann. Der 59-Jährige starb am Donnerstagabend (5. November) im Krankenhaus an der Schwere seiner Verletzungen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet mit einem Lichtbild nach dem unbekannten Radfahrer. Hinweise zu seiner Identität nimmt die Fürther Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0911 9739970 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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