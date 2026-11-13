Schirdewan fordert Aufklärung von Weber nach Remmo-Auftritt

Issa Remmo, der dem sogenannten Remmo-Clan zugerechnet wird, hat an einer Konferenz europäischer Imame im EU-Parlament in Brüssel teilgenommen, und die Linke wirft der EVP nun vor, ihm eine Bühne gegeben zu haben. “Das ist schon ein starkes Stück”, sagte der EU-Linksfraktionschef Martin Schirdewan dem “Spiegel”. “Ein Typ, der von der Union immer wieder auch als Drahtzieher der Organisierten Kriminalität benannt wird, sitzt nun auf dem Podium der Konservativen in Brüssel.” Eine EVP-Abgeordnete hatte den Termin organisiert, zu dem Remmo eingeladen war.

Schirdewan hält den Vorgang für “zutiefst verstörend” und fordert Aufklärung von EVP-Fraktionschef Manfred Weber. “Schon der Verdacht, dass das Umfeld der Organisierten Kriminalität Zugang zu einem Parlament bekommt, halte ich für zutiefst problematisch”, sagte der Linkenpolitiker.

Der Vorwurf hat eine Vorgeschichte. Nach der Berliner Abgeordnetenhauswahl war Remmo auf einer Wahlparty der Linken aufgetaucht. Der CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers hatte daraufhin gesagt: “Clanbosse gehören hinter Gitter, nicht auf Wahlpartys.” Schirdewan zieht einen Vergleich: “Als Herr Remmo bei einer Linken-Party aufkreuzte, wurde er direkt wieder von den Veranstaltern weggeschickt. Parallel wird er von Konservativen extra eingeladen und somit hofiert.”