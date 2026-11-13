Münchner Polizei sucht Zeugen nach Betrug und Raub

Die Münchner Polizei berichtet von zwei Betrugsfällen in Garching, einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem Raub in Pasing und einer alkoholisierten Autofahrerin in Ramersdorf-Perlach.

Senioren in Garching um Bargeld und Gold betrogen

In Garching haben unbekannte Täter zwei über 80-Jährige mit der Masche falscher Polizeibeamter um mehrere tausend Euro Bargeld und Gold im Wert von mehreren zehntausend Euro gebracht.

Im ersten Fall erhielt ein über 80-jähriger Mann am 11. November 2026 gegen 15 Uhr einen Anruf. Der unbekannte Täter gab sich als Polizeibeamter aus und behauptete, ein Mitarbeiter der Bank des Mannes begehe betrügerische Handlungen. Der Senior hob daraufhin mehrere tausend Euro ab, legte das Geld in einen Kochtopf und stellte diesen vor seine Wohnungstür. Kurz danach nahm ein unbekannter Abholer das Geld mit. Erst mehrere Stunden später informierte der Mann die Polizei.

Am folgenden Tag wurde eine über 80-jährige Frau ebenfalls von falschen Polizeibeamten angerufen. Die Täter behaupteten, bei der Festnahme von Einbrechern sei eine Liste möglicher Opfer gefunden worden, auf der die Frau stehe. Außerdem hätten sie ein Gerät, mit dem Gold in Wohnungen entdeckt werden könne. Die Frau legte verschiedene Goldgegenstände in einen Kochtopf und stellte ihn vor die Haustür. Der Wert lag bei mehreren zehntausend Euro. Ein unbekannter Abholer nahm die Gegenstände später an sich.

Hinweise zum ersten Fall nimmt die Polizei für Beobachtungen am 11. November 2026 zwischen 15 Uhr und dem 12. November 2026, 11 Uhr, im Bereich Prof.-Angermair-Ring, Danziger Straße und Mühlfeldweg entgegen. Zum zweiten Fall werden Zeugen gesucht, die am 12. November 2026 zwischen 13 Uhr und 17.30 Uhr im Bereich Hohe-Brücken-Straße und Heidenheimer Straße Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Kommissariat 61 unter der Telefonnummer 089 2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Polizei rät, bei solchen Anrufen selbstständig den Polizeinotruf 110 zu wählen und sicherzustellen, dass das vorherige Gespräch beendet ist. Unbekannte Personen sollten nicht in die Wohnung gelassen werden. Angaben zu finanziellen Verhältnissen und Bankverbindungen sollten am Telefon nicht gemacht werden.

Öffentlichkeitsfahndung nach Raub in Pasing

Nach einem Raubüberfall auf ein Geschäft für Edelmetall-An- und -Verkauf in Pasing fahndet die Polizei nach zwei unbekannten Männern. Bei der Tat am 15. Oktober 2026 gegen 11.50 Uhr wurden Edelmetalle, Schmuck und Bargeld im niedrigen sechsstelligen Gesamtwert gestohlen.

Die Auswertung von Videomaterial ergab, dass zwei Männer kurz vor dem Raub mit Fahrrädern in die Nähe des Tatorts fuhren. Beide flüchteten anschließend mit Fahrrädern in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich der Bodenseestraße und des Pasinger Marienplatzes Beobachtungen gemacht haben.

Einer der Männer wird als schlank beschrieben und trug unter anderem eine graue Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Baseballkappe, weiße Turnschuhe und eine Brille. Der zweite Mann war etwa 1,85 Meter groß und kräftig. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Jogginghose der Marke Jordan, einen schwarzen Anglerhut der Marke Jordan sowie weiße Turnschuhe. Außerdem hatte er eine weiße Tüte mit langen Trageriemen dabei. Nach Polizeiangaben sprach er Deutsch mit osteuropäisch anmutendem Akzent.

Hinweise nimmt das Kommissariat 21 unter 089 2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Alkoholisierte Autofahrerin angezeigt

In Ramersdorf-Perlach fuhr eine 45-Jährige am 11. November 2026 gegen 19.40 Uhr mit einem Mercedes auf dem Gustav-Heinemann-Ring und bog in die Therese-Giehse-Allee ab. Dabei war sie mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, fuhr auf eine Verkehrsinsel und stieß ein Verkehrsschild um. Anschließend geriet sie auf eine Fahrspur des Gegenverkehrs. Der Fahrer eines entgegenkommenden Ford verhinderte einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichmanöver.

Der Mercedes kollidierte danach mit einem weiteren Verkehrsschild. Der Ford-Fahrer folgte dem Wagen und verständigte den Polizeinotruf. Die 45-Jährige fuhr weiter in Schlangenlinien, bis sie im Bereich der Tegernseer Landstraße anhielt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte eine Alkoholisierung. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und in einem Krankenhaus durchgeführt.

Die Frau verhielt sich laut Polizei beim Einsteigen in den Streifenwagen und während der Fahrt nicht kooperativ und beleidigte die Beamten. Zudem stellte sich heraus, dass sie keine Fahrerlaubnis besitzt. Sie wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt und anschließend wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

Polizei bilanziert Präventionstage zu Anlagebetrug

Mit Aktionstagen vom 9. bis 13. November 2026 hat die Münchner Polizei über Gefahren durch Onlineanlagebetrug informiert. Nach Angaben der Polizei erlangten Betrüger im Großraum München allein im Jahr 2025 mehr als 50 Millionen Euro. Gemeinsam mit dem Verein „Sicher in München e. V.“ sowie fünf Münchner Banken und Sparkassen wurden typische Maschen, Warnsignale und Schutzmöglichkeiten vorgestellt.

Mehr als 1500 Menschen besuchten die Informationsstände im Münchner Stadtgebiet. An einem Vortrag zur Erkennung von Anlagebetrug nahmen vor Ort und online mehr als 300 Personen teil. Zusätzlich sollen eine Million Informationskarten über Bankfilialen und mit den Einladungen zu den Münchner Bürgerversammlungen verteilt werden. Ein mit Warnhinweisen versehener MVG-Bus wird außerdem sechs Monate lang im Stadtgebiet unterwegs sein.

Die Polizei warnt vor unrealistischen Renditeversprechen, vermeintlichen Geheimtipps und Anlageberatern, die zu schnellen Entscheidungen oder weiteren Einzahlungen drängen. Wer einen Onlineanlagebetrug vermutet oder bereits Geld verloren hat, sollte Anzeige erstatten und schnell die eigene Bank kontaktieren.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: München: Polizei stellt mehr als 850 Gramm Heroin sicher · Mercedes AMG G63 in Wolfratshausen gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.