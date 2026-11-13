Mann aus Unterallgäu vermisst: Auto bei Buchenberg gefunden

Seit dem 1. Oktober 2026 wird ein Mann aus dem Landkreis Unterallgäu vermisst. Sein Pkw wurde am Waldrand im Bereich Eschach/Eschacher Weiher bei Buchenberg gefunden; eine Suche mit Personensuchhunden blieb bislang erfolglos.

Der Vermisste unternimmt nach Angaben der Polizei gelegentlich allein mehrtägige Wander- oder Fahrradtouren. Die bisherigen Suchmaßnahmen in dem Gebiet führten nicht zu seinem Auffinden.

Polizei bittet um Hinweise

Der Mann ist etwa 174 Zentimeter groß, schlank und sportlich und wiegt ungefähr 70 bis 75 Kilogramm. Er hat kurze, glatte braune Haare und trägt möglicherweise eine Brille. Bekleidet ist er mit einem olivfarbenen T-Shirt und olivfarbenen Shorts.

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831 9909-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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