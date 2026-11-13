Polizeieinsatz in Fürth: 53-Jähriger festgenommen

Ein Notruf wegen eines möglicherweise bewaffneten Mannes hat am Donnerstag (12. November 2026) in der Fürther Oststadt einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die Einsatzkräfte nahmen einen 53-Jährigen vorläufig fest und stellten eine Softair-Pistole sowie einen Teleskopschlagstock sicher.

Gegen 17 Uhr meldete ein Anrufer einen möglicherweise bewaffneten Mann in einem Anwesen in der Straße Am Historischen Lokschuppen. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Fürth, des Unterstützungskommandos Mittelfranken und der Unterstützungskommandos der Bayerischen Bereitschaftspolizei rückten an. Die Beamten lokalisierten die Wohnung des 53-jährigen Deutschen und umstellten das Gebäude. Als der Mann die Wohnung verließ, ließ er sich widerstandslos festnehmen; ihm wurden Handfesseln angelegt.

Im Umfeld des Gebäudes fanden die Einsatzkräfte die Softair-Pistole und den Teleskopschlagstock. Wegen des größeren Polizeiaufgebots leitete die Verkehrspolizeiinspektion Fürth den Verkehr im Bereich der U-Bahn-Haltestelle Jakobinenstraße kurzzeitig um. Auch der Busverkehr war betroffen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nach Polizeiangaben zu keinem Zeitpunkt.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 53-Jährigen rund zwei Promille. Zur Unterbindung weiterer Straftaten kam er in Gewahrsam. Die Polizeiinspektion Fürth leitete unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung ein Ermittlungsverfahren ein.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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