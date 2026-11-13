Wettstetten: Tatverdächtiger nach Hammer-Schlag in Haft

Bei einer Auseinandersetzung unter rund 40 Bauarbeitern in Wettstetten erlitt ein 22-Jähriger eine Kopfplatzwunde. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen einen 42-Jährigen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Die Bauarbeiter zweier Firmen waren am Mittwoch, 11. November 2026, an der Bahnstrecke zwischen Ingolstadt und Nürnberg im Bereich Wettstetten mit Gleisarbeiten beschäftigt. Kurz vor 14 Uhr gerieten sie aus bislang ungeklärter Ursache körperlich aneinander.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand schlug der 42-Jährige dem 22-Jährigen mit einem Hammer auf den Kopf. Der syrische Staatsangehörige erlitt dabei eine Platzwunde am Hinterkopf und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere weitere Beteiligte wurden leicht verletzt.

42-Jähriger in Justizvollzugsanstalt gebracht

Der russische Tatverdächtige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde er am 12. November einem Haftrichter vorgeführt. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Ingolstadt: Verdächtiger Logistiker von Schockanrufen in Haft

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.