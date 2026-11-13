Neutraubling: Mann hilft bei Festnahme zweier Tatverdächtiger

Franz Gärtner hat im Mai 2026 in Neutraubling einen versuchten Callcenterbetrug erkannt und durch seine Mitwirkung die vorläufige Festnahme zweier Tatverdächtiger unterstützt.

Falscher Polizist fordert Wertsachen

Gärtner erhielt einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Mit der bekannten Einbruchslegende forderte der Anrufer ihn auf, Bargeld und Wertsachen von seiner Bank abzuholen. Diese sollten angeblich zum Schutz vor Einbrüchen von der Polizei verwahrt werden.

Gärtner erkannte den Betrugsversuch sofort und verständigte die Polizeiinspektion Neutraubling. Diese informierte die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg. In Absprache mit dem Anrufer vereinbarte Gärtner einen weiteren Telefonkontakt. Dabei sollte er seine Wertsachen in ein weißes Tuch wickeln und einem angekündigten Abholer übergeben. Die Einsatzkräfte hatten zu diesem Zeitpunkt bereits operative Maßnahmen eingeleitet.

Abholer klingelt an der Haustür

Als die Einsatzkräfte ein verdächtiges Fahrzeug mit zwei Personen feststellten und der Beifahrer bei Gärtner klingelte, nahmen sie beide Personen vorläufig fest. Gärtner blieb während des gesamten Einsatzes ruhig und spielte seine Rolle als vermeintlich Geschädigter weiter. Nach Angaben der Polizei trugen seine schnelle Reaktion und seine aktive Mitwirkung entscheidend dazu bei, dass die Tatverdächtigen einen Abholer zu ihm schickten.

Als Anerkennung überreichte der Leitende Kriminaldirektor Robert Fuchs Gärtner am Donnerstag, 12. November 2026, ein Dankschreiben und eine Geldzuwendung. Die Meldung wurde am 13. November 2026 um 10.12 Uhr veröffentlicht.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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